Сразу три мероприятия Фестиваля русской музыки состоятся в Пскове 19 марта

Сразу три мероприятия Фестиваля русской музыки в Пскове состоятся 19 марта. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас сразу три фестивальных мероприятия попали на 19 марта. Это дневной концерт авторства Ольги Пикколо и два вечерних концерта. Но они будут в разном формате и на разных площадках. В БКЗ мы приглашаем ансамбль барочной музыки "Солисты Екатерины Великой". Фестиваль наш ориентируется на Золотой век русской музыки. Но эти музыканты считают Золотым веком время столетием раньше – эпоху Екатерины Великой. Именно тогда формировалась и блистала российская музыкальная школа, представленная именами иностранных композиторов-придворных», - рассказала она.