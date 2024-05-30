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Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня

Опера «Евгений Онегин» прозвучит 7 июня на главной сцене в селе Михайловское в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Вот уже более 130 лет "Евгений Онегин" Чайковского не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и зарубежья. Юрий Башмет – один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. И "первой ласточкой" в этом синтетическом жанре стал "Евгений Онегин", который получил восторженную реакцию зрителей. А 7 июня у гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры будет возможность воочию убедиться в силе искусства», - отметили в ТКД.

Фрагменты из поэмы Пушкина прочитают выдающиеся театральные актеры современности – Ольга Литвинова и Константин Хабенский. Сцены из оперы Чайковского исполнят талантливые певцы – солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» – маэстро Юрий Башмет.

Начало в 18:00. Вход свободный.