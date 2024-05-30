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Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков и его ученики — студенты ВГИК имени С. Герасимова, примут участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На открытии праздника в день юбилея Александра Пушкина, 6 июня, у стен Свято-Успенского монастыря Сергей Безруков и его студенты представят литературно-поэтическую композицию в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, в которой прозвучат стихотворения Пушкина и фрагменты поэм «Руслан и Людмила» и «Граф Нулин». Начало в 19.00

Литературно-поэтическую композицию в исполнении студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области также можно будет увидеть 8 июня на главной сцене фестиваля поляне Михайловское в 14.15

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.