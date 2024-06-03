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Сцена / Фестивали

Марина Николаева: Изборская крепость – идеальное место для фестиваля «На страже мира»

05.06.2024 18:54|ПсковКомментариев: 0

Изборская крепость – идеальное место для музыкального фестиваля «На страже мира». Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июня.

«Изборск – идеальная локация для проведения фестивалей такого рода. Его может посетить большое количество зрителей, потому что это не так далеко от регионального центра, там всегда очень много туристов. Это очень красивое место, наполненное многовековой историей. Изборск – место силы русской воинской доблести и славы, это защитник Псковской земли, западных рубежей России. Поэтому фестиваль "На страже мира" очень уместно проводить в таком месте, как Изборск. Это будет фестиваль под открытым небом под защитой изборских стен», - отметила она.

Фестиваль пройдет на территории Изборской крепости 12 июня, начало в 20:00. Посетить фестиваль можно по пригласительным билетам, которые выдают в кассе БКЗ Псковской областной филармонии (до двух билетов в одни руки).

Проект станет продолжением фестивалей на горе Соколиха и в деревне Самолва у подножия памятников Александру Невскому и фестиваля «Эхо старой крепости» в Гдове.

Теги: #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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