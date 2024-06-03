Марина Николаева: Изборская крепость – идеальное место для фестиваля «На страже мира»

Изборская крепость – идеальное место для музыкального фестиваля «На страже мира». Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июня.
Фестиваль пройдет на территории Изборской крепости 12 июня, начало в 20:00. Посетить фестиваль можно по пригласительным билетам, которые выдают в кассе БКЗ Псковской областной филармонии (до двух билетов в одни руки).
Проект станет продолжением фестивалей на горе Соколиха и в деревне Самолва у подножия памятников Александру Невскому и фестиваля «Эхо старой крепости» в Гдове.