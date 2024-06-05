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Более 150 волонтёров принимают участие в Днях Пушкинской поэзии

Более 150 волонтёров принимают участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Фото здесь и далее: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

«Вот уже второй день наши волонтеры трудятся на площадках. Ребята помогают устанавливать декорации, помогают артистам, ассистируют на бэкстейджах, стоят на контрольно-пропускных пунктах. И это только малая часть того, чем заняты добровольцы на мероприятии. Кроме того, ребята участвуют в постановках. Они не только помогают организовывать праздник, но и сами являются его частью!» - рассказали в центре.

Эксперты отметили, что быть волонтерами на таких масштабных праздниках - это не только про работу.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.