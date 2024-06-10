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«Новое кино Ирана» и «Суперхиты Индии» ждут гостей фестиваля «Западные ворота»

Специальные программы «Новое кино Ирана» и «Суперхиты Индии» ждут гостей V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В каждую программу войдут по три картины, включая индийские фильмы Ланчбокс (16+) и «Ракетчик» (18+). Кроме того, гостей фестиваля ждут программы «Киноклуб» и «До 16 и старше». Подробнее можно узнать здесь.

Напомним, «Блиндаж» (16+) - фильм открытия и закрытия кинофестиваля. Фильм о Второй мировой войне в жанре фантастика снимали в Островском районе.