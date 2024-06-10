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Звезда «Гостьи из будущего» и «Гардемарины, вперед!» возглавит жюри кинофестиваля в Пскове

Международный конкурс полнометражных фильмов в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове оценит авторитетное профессиональное жюри, которое возглавит актриса и режиссер, народная артистка России Елена Цыплакова.

Елена Цыплакова в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра»

А обладателя Гран-При фестиваля определят сами зрители – по традиции победитель будет назван по результатам зрительского голосования.

Напомним, Елена Цыплакова снялась в таких фильмах, как «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и др.