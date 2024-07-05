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Группа «Вольный ветер» выступит на фестивале «Довмонт Псковский»

Группа «Вольный ветер» выступит на фестивале «Довмонт Псковский», который состоится в Псковском кремле 13 июля при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музыканты этого коллектива уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами.

В репертуаре группы множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора.

В творчестве «Вольного ветра» гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.