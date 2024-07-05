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Исторический лекторий и поединки за хрустальный меч проходят на фестивале «Довмонт Псковский»

Интерактивные площадки уже работают на фестивале «Довмонт Псковский» в Псковском кремле, сообщает Telegram-канал Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля с 12.00 до 20.00 в Псковском кремле.

Меч князя Довмонта из чистейшего кварцевого стекла - главный приз фестиваля исторической реконструкции.

Фото здесь и далее: ПЛН

Меч изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского, который находится во Владимирской области. При создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта

Напомним, фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества 13 июля.