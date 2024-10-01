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Сцена / Фестивали

Оксана Федорова: Я для себя фактически заново открыла Псков

10.10.2024 15:09|ПсковКомментариев: 0

Кинопоказ авторского фильма заслуженной артистки России, Мисс Вселенная, уроженки Пскова Оксаны Федоровой «Музыкальное путешествие. Псков» состоялся 10 октября в кинотеатре «Победа» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Надо сказать, что во время съемок я для себя фактически заново открывала свой родной город, потому что мы побывали в таких местах, в которых я не была, когда здесь жила и училась, поскольку, не было времени (всегда куча занятий, домашние задания). Конечно, мне кажется, что это большое упущение с моей стороны было тогда. Это понимаешь спустя годы. Конечно же, нужно узнавать свой край, проникать душой, чувствовать дыхание своего региона, города, где ты родился, потому что эта любовь будет питать человека на протяжении всей его жизни. Когда я сюда приезжаю, я все время чувствую какой-то невероятный внутренний подъем и наполнение», - поделилась перед показом фильма Оксана Федорова. 

 

Напомним, сегодня в Пскове стартовал всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие».

В течение 3 дней – с 10 по 12 октября – будет представлена насыщенная фестивальная программа.

Пресс-портрет
Федорова Оксана Геннадьевна
Теги: #фестиваль #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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