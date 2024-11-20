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Спектакль «Приключения Рустема» откроет «Кулов-фест» 11 декабря

Спектакль «Приключения Рустема» откроет фестиваль «Кулов-фест» в Пскове сегодня, 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Спектакль начнется в 19:00 на большой сцене Пушкинского театра. Постановку покажет Казанский государственный татарский театр юного зрителя имени Г. Кариева.

После постановки состоится обсуждение спектакля со зрителями.

Напомним, что фестиваль соберет в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.