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Спектакль «Станционный смотритель» покажут в псковском театре 13 декабря

Спектакль «Станционный смотритель» покажут псковским зрителям 13 декабря в рамках «Кулов-феста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Постановку представит Акмолинский русский драматический театр из города Кокшетау, Казахстан. Спектакль пройдет в буфете псковского театра. Начало в 21:15. Далее состоится обсуждение постановки со зрителями.

До этого сегодня, в 18:00, в театральном фойе Нияз Игламов, театровед, театральный критик, педагог, советник министра культуры Республики Татарстан, эксперт международных и всероссийских театральных фестивалей, прочитает лекцию о главном герое фестиваля «Тимур Кулов: режиссер меж двух культур».

А творческая встреча с режиссером Тимуром Куловым, чьи спектакли составили программу фестиваля, пройдет завтра, 14 декабря, в 15:00 в театральном фойе.

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Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» собрал в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.