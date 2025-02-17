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На 51-м Фестивале русской музыки в Пскове выступят артисты Мариинского и Большого театров

На 51-ом Фестивале русской музыки в Пскове выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Объединенный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: ТКД Псковской области

20 и 21 марта в Пскове состоятся праздничные мероприятия в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, а также масштабного музыкального фестиваля «Гений места». В течение двух дней в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдет четыре музыкальных события.

20 марта пройдет под знаком проекта «Мариинский — детям». Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра представят маленькие оперы для самых юных слушателей в сопровождении фортепиано. В 15:00 зрителей ждет «Храбрый заяц» Сергея Баневича, а в 18:00 — музыкальная фантазия Геннадия Гладкова «Бременские музыканты».

21 марта, в день рождения Модеста Мусоргского, в 15:00 на сцене большого концертного зала выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В 19:00 маэстро вновь встанет за пульт — состоится гала-концерт с участием солистов оперы. В программе — сочинения Мусоргского, Римского-Корсакова и Бородина.

Напомним, что в прошлом сезоне в рамках фестиваля «Гений места» Валерий Гергиев и артисты трупп Мариинского и Большого театров выступили на малых родинах пяти великих русских композиторов, дав почти три десятка выступлений. Все концерты и спектакли, где творческие силы двух главных сцен России выступают вместе, традиционно проходят с аншлагом, и фестиваль музыкальных приношений «Гений места» стал одним из самых долгожданных событий весны как для артистов, так и для зрителей, рассказали в ТКД.

Фестиваль русской музыки проходит в рамках нацпроекта «Семья».