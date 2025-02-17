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Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр

В Пскове состоятся выступления артистов Мариинского театра, которые привезут с собой детские оперы. Концерты пройдут 20 марта и будут включать две постановки: «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты». Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

«Все участники спектакля — это оперные солисты Мариинского театра, включая как опытных мастеров, так и талантливых представителей Академии молодых певцов. Эти спектакли не только качественны, но и невероятно привлекательны для детей, ведь они созданы специально для малышей», — сказал Алексей Репников.

Он также добавил, что выбор спектаклей основан на их популярности в самом Мариинском театре, что обещает зрителям незабываемые впечатления.