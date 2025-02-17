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Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки

В Псковской областной филармонии в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова запланированы сразу несколько ярких событий. Один из них — приезд знаменитого Мариинского театра, который 21 марта даст два концерта. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Первый концерт, дневной, начнется в 15:00 и будет посвящен симфонической музыке, а второй, вечерний, стартует в 18:00 и предложит публике оперные шедевры.

«У нас будет необычный гала-концерт, ведь теперь Мариинский театр сотрудничает с Большим театром, и музыканты этих двух великих коллективов покажут своё мастерство вместе», - рассказал Алексей Репников.

Главной интригой вечера станет появление специального гостя, чьё имя пока держат в секрете.

«Пусть наш губернатор Михаил Ведерников объявит этого гостя», — предложил гость студии.

Завершит фестивальную программу 22 марта финальный концерт, где будут звучать фрагменты из балетов Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» и Игоря Стравинского «Жар-птица».