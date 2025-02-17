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«Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове

Псковский зритель сможет оценить необычное музыкально-литературное представление, сочетающее игру на балалайке-контрабасе и декламацию стихов известного русского писателя и поэта Даниила Хармса. Концерт носит название «Концерт-анекдот» и представляет собой уникальный синтез музыки и литературы. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Концерт представляет собой уникальное сочетание музыки и поэзии. Солист Михаил Дзюдзе не только исполняет произведения на балалайке-контрабасе, но и читает стихи Даниила Хармса. Вместе с композитором Рустамом Сокдеевым они разработали концепцию концерта, который уже получил положительные отзывы в Санкт-Петербурге.

«Эта идея принадлежит Михаилу Дзюдзе и Рустаму Сокдееву, — отметил Алексей Репников. — Концерт сочетает в себе элементы абсурда и современного искусства, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории».

Программа концерта включает произведения для балалайки-контрабаса, а также стихи Даниила Хармса, известные своей эксцентричностью и остроумием. В исполнении примут участие струнный квинтет и оркестр, что придаст мероприятию особую атмосферу.

«В нашем оркестре уже есть инструменты, которые звучат в сочетании с контрабасом. Если я не ошибаюсь, на концертах можно было услышать даже балалайку-контрабас. Также в состав входят четыре домры и симфонический оркестр. В нашем же исполнении будет представлен вариант симфонического оркестра, но не в классическом понимании. В него войдут две камерные группы, струнный квинтет и оркестр, а также солист. Это будет новое звучание, новая форма и, в некотором смысле, шоу», - заключил Алексей Репников.