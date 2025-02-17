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«Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове. ВИДЕО

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Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о подготовке 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове. В основе программы лежит современное осмысление русского культурного кода, выраженного в народных песнях. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Гость студии - художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 марта.

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