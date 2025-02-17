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Оратория «Иван Грозный» Сергея Прокофьева прозвучит 16 марта в Пскове

Oратория для чтеца, солистов, хора и оркестра «Иван Грозный» Сергея Прокофьева будет представлена перед псковской публикой на второй день 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова сегодня, 16 марта, в Пскове.

Произведение прозвучит в Пскове впервые. Псковичи услышат его в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста РФ Владимира Беглецова, Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова и народного артиста России Юрия Лаптева (Мариинский театр, баритон).

Концерт состоится сегодня, 16 марта, в БКЗ Псковской областной филармонии, начало в 18:00.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.