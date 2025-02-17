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Оратория «Иван Грозный» прозвучала в Пскове. ФОТО

В рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова 16 марта состоялось исполнение оратории для чтеца, солистов, хора и оркестра «Иван Грозный» Сергея Прокофьева в большом концертном зале Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Впервые в Пскове грандиозное произведение было представлено широкой аудитории. Исполнялось оно в интерпретации Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста РФ Владимира Беглецова. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполнил партию под управлением маэстро Алексея Репникова. Солистом выступил народный артист России Юрий Лаптев из Мариинского театра.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.