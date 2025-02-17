«Сталкиваем два времени»: Юрий Усачев рассказал о слиянии народной песни и электронного бита в Zventa Sventana

Сооснователь проекта Zventa Sventana и известный музыкант Юрий Усачев в эфире программы «Подстрочник» на радио ПЛН FM (102,6) раскрыл секреты создания уникальных аранжировок, сочетающих традиционные народные песни с современными электронными ритмами.
Музыкант подробно описал процесс работы над аранжировками, подчеркнув, что в некоторых песнях, таких как «Дуняша», одновременно звучат десятки сэмплов, что придает композиции особую динамику и энергию.
«Мы как бы сталкиваем два времени, прошлое и современное. И поскольку всё это схлопывается внутри песни, всё очень складывается, можно предполагать, что культура адаптируется, она как бы внутри себя вращается в бесконечном замкнутом цикле, и мы ей помогаем это делать», — добавил он.
Проект Zventa Sventana, по словам Юрия Усачева, демонстрирует, как традиционные музыкальные формы могут обрести новую жизнь в современном контексте, сохраняя свою оригинальность и привлекательность.
Напомним, концертом проекта Zventa Sventana откроется 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове 13 марта.