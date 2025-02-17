Сцена / Фестивали

Наслушанность открывает новые горизонты для восприятия традиционной музыки — Тина Кузнецова

Существует множество возможностей для развития и адаптации народных мотивов, учитывая разнообразные потребности слушателей. Это всего лишь дело наслушанности. Такое мнение в эфире нового выпуска программы «Подстрочник» на радио ПЛН FM (102,6 FM) высказала лидер музыкального проекта Zventa Sventana Тина Кузнецова.

«В любом случае, существует так называемое Окно Овертона, когда есть вещи, без которых мы уже не можем жить. Это не просто что-то незначительное, а то, без чего мы уже не можем обойтись. В какой-то момент нам нужно, чтобы что-то стало для нас чем-то обыденным, привычным. — сказала Татьяна Кузнецова. — Я вспоминаю, как в детстве меня поражала музыка Софии Губайдулиной, когда мы смотрели мультфильмы "Маугли" и "Рикки-Тикки-Тави". Сейчас же для нас это уже великая и привычная музыка. Это вопрос готовности воспринимать».

Тина Кузнецова также обратила внимание на необходимость развивать «наслышанность» — способность воспринимать и понимать музыку, которая может казаться непривычной на первый взгляд. Она привела пример своего отца, который помогал ей разобраться в значении старинных слов, используемых в народных песнях.

«Это дело наслушанности. Когда я начала только заниматься сознательно, я обращалась сначала к папе. У меня просто не было готового уха тогда. Сейчас ты без проблем слушаешь. И мы констатируем тот факт, что люди, которые пришли на наш концерт, поют все наши песни, им всё понятно, потому что это наш язык. Да, эти слова ушли из обихода. Но какие они великолепные, какие они чёткие, ёмкие, просто на своём месте», — добавила она.

Певица уверена, что интерес к аутентичной народной музыке будет расти, особенно среди тех, кто готов погружаться в историю и культуру. Она напомнила о существовании оцифрованных словарей русских народных говоров, которые позволяют глубже изучить язык и смыслы древних песен.

«Всё больше наслушанности, — заключила Тина Кузнецова. — И это открывает новые горизонты для восприятия традиционной музыки».

Смотрите также Фестиваль русской музыки в Пскове откроют артисты проекта Zventa Sventana и оркестра Персимфанс

Напомним, концертом проекта Zventa Sventana откроется 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове 13 марта.