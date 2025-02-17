Наслушанность открывает новые горизонты для восприятия традиционной музыки — Тина Кузнецова

Существует множество возможностей для развития и адаптации народных мотивов, учитывая разнообразные потребности слушателей. Это всего лишь дело наслушанности. Такое мнение в эфире нового выпуска программы «Подстрочник» на радио ПЛН FM (102,6 FM) высказала лидер музыкального проекта Zventa Sventana Тина Кузнецова.
Тина Кузнецова также обратила внимание на необходимость развивать «наслышанность» — способность воспринимать и понимать музыку, которая может казаться непривычной на первый взгляд. Она привела пример своего отца, который помогал ей разобраться в значении старинных слов, используемых в народных песнях.
Певица уверена, что интерес к аутентичной народной музыке будет расти, особенно среди тех, кто готов погружаться в историю и культуру. Она напомнила о существовании оцифрованных словарей русских народных говоров, которые позволяют глубже изучить язык и смыслы древних песен.
«Всё больше наслушанности, — заключила Тина Кузнецова. — И это открывает новые горизонты для восприятия традиционной музыки».
Напомним, концертом проекта Zventa Sventana откроется 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове 13 марта.