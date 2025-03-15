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Михаил Дзюдзе об ошибках на сцене: Искренность важнее совершенства

Ошибки на сцене являются неотъемлемой частью работы артиста, считает заслуженный артист России Михаил Дзюдзе, известный своими выступлениями на контрабасе. Он поделился мыслями о творчестве и сценическом искусстве в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Артист подчеркнул, что ошибки на сцене — это естественная часть творческого процесса. По его словам, важно не бояться их, поскольку искренность и эмоциональная открытость намного ценнее технического совершенства. Михаил Дзюдзе отметил, что публика прощает мелкие промахи, если исполнитель остается честным и преданным своему замыслу.

Гость студии также напомнил, что даже профессионалы порой допускают ошибки, но истинный талант заключается в способности сделать эти моменты незаметными для зрителей. Михаил Дзюдзе призвал коллег и начинающих артистов сосредоточиться на передаче эмоций и идей, а не на стремлении к идеальному исполнению.

«Не бойтесь ошибаться! Как говорил мой хороший знакомый музыкант, ошибиться — это не страшно. Ошибки в музыке или тексте не имеют значения, если вы честны, открыты и искренни на сцене. Публика простит и поймёт. Особенно, если вы профессионал, который достиг такого уровня, что люди даже не замечают ваших ошибок», - сказал Михаил Дзюдзе.

В заключение артист рекомендовал не концентрироваться на возможных ошибках, а сосредоточиться на том, чтобы не допускать ошибок в своих идеях и намерениях.

«Нужно быть открытым и честным перед публикой, и тогда она простит, поймёт и полюбит нас», - заключил артист.

Напомним, выступление «Концерт для контрабаса с абсурдом» состоится в Пскове 19 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки в сопровождении камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Александра Антонова.