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Рэп сегодня тоже стал народной музыкой — Михаил Дзюдзе

Народная музыка — это результат устной передачи традиций из поколения в поколение, но современные авторские песни, которые стали популярными, некоторые люди также стали считать народными. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал заслуженный артист России Михаил Дзюдзе.

«То, что поёт народ, то и народная музыка. Рэп, наверное, тоже народная музыка сейчас, на сегодняшний день», — заметил Михаил Дзюдзе.

Он также напомнил, что фольклор передавался из уст в уста, из поколения в поколение, и упомянул, что некоторые авторские песни стали столь популярны, что люди начали считать их народными.

«Есть в этом большой смысл. Не все песни, которые поют сейчас, останутся в веках... Но те, которые останутся, наверное, будут называться народными», — продолжил артист.

Михаил Дзюдзе обратил внимание на изменения в обществе и музыкальном восприятии, отметив, что раньше люди воспринимали музыку иначе, поскольку их окружала другая реальность. Он привел аналогию с иконами, которые играли важную роль в жизни неграмотных людей, помогая им формировать представление о вере и боге.

«Понятно, что мы совершенно в других условиях живём. Но я думаю, вы знаете, из области фантастики, когда человека будет окружать какое-то количество неимоверных носителей и возможностей. Он может нажать какую-то кнопку и спеть с каким-то исполнителем любимую песню из ХХ века, из XXI века», — сказал Михаил Дзюдзе, размышляя о будущем музыкального взаимодействия.

Артист задался вопросом, как новые формы музыкальной культуры будут классифицироваться в будущем, и предложил задуматься над тем, останется ли понятие «народная музыка» актуальным в условиях технологического прогресса.

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Напомним, новую программу заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе «Концерт для контрабаса с абсурдом» представят в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 19 марта.