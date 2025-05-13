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Показ «Этномода» устроят на фестивале «Моя еда» в Пскове

В рамках гастрономического фестиваля «Моя еда», который состоится 25 мая в парке Строителей в Пскове, состоится уникальный модный показ «Этномода», в рамках которого дизайнеры Псковской области продемонстрируют сочетание традиционной народной эстетики и современного стиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Посетители увидят коллекцию моделей, вдохновленную этнокультурной самобытностью региона, сочетающую современные тенденции с элементами народного костюма и декоративно-прикладного искусства.

Участников ждет шоу-шоурум, где каждый сможет лично оценить наряды, созданные талантливыми дизайнерами региона, найти изделия и аксессуары ручной работы.

Модный показ проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и центра «Мой бизнес».

Напомним, в этом году гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове посвятят яйцу.