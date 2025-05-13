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Певица Йоко выступит на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове

Музыкальным хедлайнером открытого гастрономического фестиваля «Моя еда» в Пскове станет певица Йоко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Исполнительница и автор песен из Санкт-Петербурга, исследующая границы темной электроники и этнической музыки. Её звук — это смесь гипнотического вокала, многослойных текстур, где древние мотивы встречаются с современностью, рассказали в ТКД.

Фото здесь и далее: ТКД

Ключевые релизы певицы - «Пустошь» (2022), «Прятки» (2023), «Виноваты» (2024).

Йоко — участница фестивалей Абстрасенция, Distant Flow и Архстояние, где ее перформансы получили отклик за счет атмосферности и полного погружения.

«Ждем всех 25 мая в парке Строителей на гастрономическом фестивале "Моя еда"!» - пригласили в ТКД.

Подробности можно узнать в группе фестиваля. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Семья», при поддержке правительства Псковской области.

Напомним, открытый гастрономический фестиваль «Моя еда», который состоится 25 мая в парке Строителей в Пскове, будет посвящен яйцу.