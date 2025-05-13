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Певица Йоко о ненависти к печени и любви к яйцам

25 мая в Пскове на гастрономическом фестивале «Моя еда» выступит приглашенная звезда Йоко - певица и автор песен из Санкт-Петербурга, исследующая границы тёмной электроники и этнической музыки. Псковичей ждёт погружение в гипнотический вокал, состоящий из многослойных текстур, где древние мотивы встречаются с современностью.

Фото из личного архива Йоко

Сама исполнительница признается, что её музыка для тех, кто любит меланхолию, медитативные состояния и атмосферные образы. О том, чем живет звезда, какие блюда любит, а чем из гастроиндустрии ее можно отпугнуть раз и навсегда, журналист «МК в Пскове» побеседовал с Йоко. Читайте интервью по ссылке >>>