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Певица Йоко выступит на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове

Певица Йоко выступит на открытом гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове сегодня, 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Певица станет музыкальным хедлайнером фестиваля. Исполнительница и автор песен из Санкт-Петербурга, исследующая границы темной электроники и этнической музыки. Её звук — это смесь гипнотического вокала, многослойных текстур, где древние мотивы встречаются с современностью, рассказали в ТКД.

Ключевые релизы певицы - «Пустошь» (2022), «Прятки» (2023), «Виноваты» (2024).

Йоко — участница фестивалей Абстрасенция, Distant Flow и Архстояние, где ее перформансы получили отклик за счет атмосферности и полного погружения.

Напомним, что гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове сегодня, 25 мая. Программа начнётся в 12:00 в парке Строителей.