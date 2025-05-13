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Ремесленную ярмарку могут посетить псковичи в парке Строителей

Ремесленная ярмарка проходит в рамках открытого гастрономического фестиваля «Моя еда» в парке Строителей в Пскове 25 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На ярмарке представлены различные товары ремесленников и фермеров со всей Псковской области.

Псковичи могут приобрести мед, украшения из дерева, а также сырные изделия. В ярмарке участвуют такие производители как ООО «Грейт Ривер» и их пространство купца Лапина, семейный подряд «Пчелки Ням», кленовая ферма «Вести с поместья и содружество изборских мастеров.

Приобрести продукцию и товары все желающие могут до 19:00.

Также с 14:00 на фестивале будет проходить модный показ «Этномода».

Напомним, что сегодня в Пскове проходит открытый гастрономический фестиваль «Моя еда».