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Певица Йоко выступила на гастрофестивале «Моя еда» в Пскове

Исполнительница Йоко выступила с программой на открытом гастрофестивале «Моя еда» в парке Строителей в Пскове 25 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Йоко - певица и автор песен из Санкт-Петербурга, исследующая границы тёмной электроники и этнической музыки.

Её звук — это смесь гипнотического вокала, многослойных текстур, где древние мотивы встречаются с современностью. Музыка для тех, кто любит меланхолию, медитативные состояния и атмосферные образы.

Напомним, что фестиваль проходит в Пскове сегодня, 25 мая.