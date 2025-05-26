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Спектакль под открытым небом «Всё утопить!» покажут в псковском Дендропарке

С 5 по 8 июня на территории Псковской области состоится ежегодное масштабное событие — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, тематика предстоящего праздника — «Пир». Главной особенностью станет захватывающее иммерсивное пространство, насыщенное выступлениями многочисленных уличных театров.

Фотографии: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

5 июня в научно-культурном центре в Пушкинских Горах народный артист России Олег Погудин представит уникальную постановку спектакля «Золотой век», погружающую зрителей в атмосферу эпохи классики русской литературы.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, гостей приглашают присоединиться к литии памяти великого поэта в стенах Святогорского монастыря. В Пскове в этот день пройдет красочное театрализованное Пушкинское шествие по улицам города.

7 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских горах развернутся главные события праздника с участием более 20 творческих коллективов - спектакль «Ниоткуда с любовью...» при участии звезд отечественного кинематографа Ирины Пеговой, Алексея Кравченко и Сергея Шнырёва, удивительная страна «Картония», московский оркестр «Пакава Ить», Всероссийский проект «Школьная классика», уличный театр «Огненные люди», «Великанцы» и многие другие.

8 июня в Пскове в Дендропарке состоится яркое событие — грандиозный спектакль под открытым небом «Всё утопить!» по произведению А. С. Пушкина «Сцена из Фауста», поставленный режиссёром Вячеславом Игнатовым.

Подробную информацию о программе можно получить на сайте и в соцсетях.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области,

Организаторы праздника - благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», ФГБУК «Росконцерт», комитет по культуре Псковской области, Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Театрально-концертная дирекция Псковской области, администрация города Пскова. Генеральный спонсор - Сбербанк.