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Спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…» представят на Днях Пушкинской поэзии

В рамках ежегодного фестиваля «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» 7 июня артисты и музыканты содружества «САМи» представят в Пушкинском заповеднике спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение здесь и дале: ТКД

Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев уже много лет работают вместе, и в этот раз они подготовили необычную программу, в которой собраны как любимые зрителями стихи, так и новые произведения, которые никогда ранее не звучали со сцены.

В программе гостей ждут поэтические монологи, диалоги и песни, а также хиты ансамбля «4:33» и композитора Дениса Калинского в сочетании с гитарными композициями Алексея Кравченко.

«Вы сможете насладиться стихами таких великих авторов, как Александр Пушкин, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Иосиф Бродский и многих других», - отметили в ТКД.

Режиссером выступила Наталья Семенова.

Дата и время: 7 июня в 14:00. Место проведения: Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», главная сцена.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.