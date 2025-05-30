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«Великанцы» выйдут на улицы Пскова 6 июня

Проект «Великанцы» театра «КУКФО» вновь станет частью Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«"Великанцы" – это не просто куклы, это настоящие произведения искусства, которым тесно на театральной сцене. В городских улицах и площадях они выглядят гармонично, а сам город становится великолепной декорацией для их представлений», - рассказали в ТКД.

«Великанцев» придумали и создали художественный руководитель театра «КУКФО» Анна Викторова и актер театра и кино Михаил Васильев. На традиционном Пушкинском шествии в Пскове зрители смогут увидеть «великанцев», в которых легко узнаются великие классики русской литературы: Александр Пушкин, Федор Достоевский и Николай Гоголь.

Гостей приглашают на улицы Пскова 6 июня, а 7 июня на поляну в музее-заповеднике «Михайловское».

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.