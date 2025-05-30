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Два показа спектакля на воде «Все утопить!» ждут псковичей 8 июня в Дендропарке

Грандиозная премьера ждет гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, 8 июня в Дендропарке пройдут показы уникального спектакля на воде «Все утопить!», созданного режиссером Вячеславом Игнатовым специально для праздника.

В основе спектакля — произведение А.С. Пушкина «Сцены из Фауста», но постановка выходит далеко за рамки оригинала, пересекаясь с другими сюжетами русского классика.

В шоу на воде будут задействованы плавучие объекты, зрелищные огненные эффекты, фонтаны и фейерверк. В спектакле примут участие более 20 артистов: акробаты, гимнасты и танцоры.

Запланированы 2 показа в 16:00 и 19:00.

Со 2 июня в кассе филармонии начинается выдача пригласительных билетов, можно получить не более четырех штук в одни руки. Пригласительные нужны на каждого человека.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.