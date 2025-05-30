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Стал известен маршрут театрализованного шествия в Пскове 6 июня

Псковичей приглашают на традиционное театрализованное шествие, которое пройдет 6 июня по центральным улицам Пскова в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 17:00 на площади Ленина соберутся семь творческих коллективов и дадут старт шествию:

Театральная компания «Трикстер»;

«Великанцы» театра «КУКФО»;

Пушкинское министерство Картонии;

Театр «Пух и Прах»;

Союз артистов «Цветная капуста»;

Проект «Шагоход» от уличного театра «Точка»;

Участники творческого объединения «Пакава Фемели».

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Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

«Это уникальная возможность сделать необычные фото с персонажами сказок великого поэта, стать частью уличных перфомансов и зарядиться отличным настроением!» - рассказали в ТКД.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.