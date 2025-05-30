Стал известен маршрут театрализованного шествия в Пскове 6 июня

Псковичей приглашают на традиционное театрализованное шествие, которое пройдет 6 июня по центральным улицам Пскова в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В 17:00 на площади Ленина соберутся семь творческих коллективов и дадут старт шествию:
Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.
«Это уникальная возможность сделать необычные фото с персонажами сказок великого поэта, стать частью уличных перфомансов и зарядиться отличным настроением!» - рассказали в ТКД.
Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.