Сцена / Фестивали

Лучшие актеры и театральные коллективы «Школьной классики» выступят в «Михайловском»

7 июня на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» состоится итоговое театрализованное представление пятого сезона всероссийского проекта «Школьная классика» Движения Первых, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: ТКД Псковской области

Театральные коллективы и индивидуальные участники из разных регионов России представят свои постановки экспертам и гостям фестиваля. 15 коллективов-победителей номинаций «Школьный дебют», «Школьные театры» и «Театры дополнительного и профессионального образования» представят постановки на тему «Подвиг человеческий», посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив-победитель специальной номинации «Школьная классика без границ», где принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, представит публике постановку на тему «Мечта».

Красочным финалом пятого сезона проекта станет масштабный спектакль в исполнении победителей проекта в индивидуальной номинации, который покажут на главной сцене Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Он поставлен по мотивам произведений о школьниках Петрове и Васечкине и посвящён юбилею МДЦ «Артек». Так Первые связывают единой сюжетной линией Год Дружбы в Движении Первых, объявленный по инициативе детей, и юбилей всемирно известного детского центра. В постановке на сцену выйдут 47 победителей номинации из 29 регионов России.

Гостей фестиваля первых также ждут творческие встречи с актёрами театра и кино, мастер-классы от педагогов Театрального института имени Бориса Щукина, иммерсивные активности и творческие мастер-классы.

Проект «Школьная классика» реализуется по Национальному проекту «Молодёжь и дети» совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова». Партнёры Проекта — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной педагогики».

Подробную информацию о программе Дней Пушкинской поэзии и русской культуры можно получить на сайте и в соцсетях.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области.