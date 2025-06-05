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Группа Hodila Izba выступит на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Группа Hodila Izba выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, 7 июня на исторической сцене в музее-заповеднике «Михайловское» коллектив из четырех вокалисток, выпускниц Российской академии музыки имени Гнесиных, и джазовых, электронных и рок-музыкантов представит синтез традиционных напевов и текстов деревенской культуры с элементами импровизации и эксперимента.

Группа Hodila Izba – молодой музыкальный проект, уже успевший громко заявить о себе, выступив на открытии 41-го Московского международного кинофестиваля.

Hodila Izba соединяет русский фольклор с различными музыкальными направлениями, преподносит его в обрамлении современной электронной музыки.

Как говорят сами участники коллектива, «мы возвращаем историю и помогаем традициям жить».

Видео предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

Начало выступления Hodila Izba 7 июня в 16:20.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.