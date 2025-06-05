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Театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии состоится 6 июня в Пскове

Традиционное театрализованное шествие пройдет 6 июня по центральным улицам Пскова в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Начало в 17.00 на площади Ленина.

В центре города соберутся семь творческих коллективов и дадут старт шествию:

Театральная компания «Трикстер»;

«Великанцы» театра «КУКФО»;

Пушкинское министерство Картонии;

Театр «Пух и Прах»;

Союз артистов «Цветная капуста»;

Проект «Шагоход» от уличного театра «Точка»;

Участники творческого объединения «Пакава Фемели».

Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

Напомним, LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни Пушкинской поэзии и русской культуры) открылся в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера. С 5 по 8 июня гостей ждут интерактивные представления, Пушкинское шествие, спектакли, концерты, литературные программы, спектакль на воде и многое другое.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, проходит лития памяти великого поэта в стенах Святогорского монастыря.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.