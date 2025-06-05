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В Пскове стартует театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии

Традиционное театрализованное шествие по центральным улицам Пскова стартует 6 июня в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На площади Ленина собрались семь творческих коллективов: театральная компания «Трикстер»; «Великанцы» театра «КУКФО»; Пушкинское министерство Картонии; театр «Пух и Прах»; Союз артистов «Цветная капуста»; проект «Шагоход» от уличного театра «Точка»; участники творческого объединения «Пакава Фемели».

Шествия проследует к Троицкому мосту и завершится у пешеходного моста в Финском парке.

Напомним, LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни Пушкинской поэзии и русской культуры) открылся в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера. С 5 по 8 июня гостей ждут интерактивные представления, Пушкинское шествие, спектакли, концерты, литературные программы, спектакль на воде и многое другое.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, состоялась лития памяти великого поэта в стенах Святогорского монастыря.

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Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.