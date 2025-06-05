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Премьеру спектакля «Всё утопить!» представили в псковском Дендропарке

Масштабный открытый спектакль на воде «Всё утопить!», основанный на произведении великого классика русской литературы Александра Пушкина «Сцена из Фауста», представили псковичам в Дендропарке 8 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Режиссёром-постановщиком выступил известный режиссёр Вячеслав Игнатов.

Действие развернулось в центре живописного Дендропарка, расположенного в окружении природного ландшафта и зелёных насаждений.

Для гостей представлена впечатляющая визуализация классического сюжета, дополненная оригинальной трактовкой режиссера Вячеслава Игнатова. Спектакль позволил раскрыть новые аспекты известного произведения, акцентируя внимание на ключевых идеях Пушкина о человеческой природе, страстях и смысле бытия.

Второй показ состоится сегодня в 19.00. Вход по пригласительным.