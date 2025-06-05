Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Карту размещения площадок Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.
Фото: ТКД
«Друзья, для вашего удобства мы разработали карту размещения площадок Дней Пушкинской поэзии и русской культуры! В этом году мы по максимуму задействуем пространство праздничной поляны, и перформанс будет поджидать вас буквально на каждом шагу. Не удивляйтесь, если, прогуливаясь по Михайловскому или наслаждаясь обедом, вы вдруг станете участником театрализованного представления! Это будет незабываемый опыт! До встречи 7 июня в музее-заповеднике "Михайловское"!» - сообщили в ТКД.