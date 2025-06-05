Сцена / Фестивали

Шествие фольклорных коллективов прошло в «Михайловском»

Праздничное шествие фольклорных коллективов прошло в честь Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

На шествие вышли коллективы со всей Псковской области.

Сегодня основные мероприятия проходят на поляне в пушкиногорском «Михайловском». Гостей ждет исполнение литературной программы «Александр Пушкин. Carpe Diem», читает Федор Степанов, гитара – Олег Бойко, итоговый спектакль Всероссийского проекта «Школьная классика» – «Каникулы Петрова и Васечкина», выступления писателей России, выступление группы Hodila Izba.

С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.

Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.

https://m.pln24.ru/art/artfest/556646.html