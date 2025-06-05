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Конкурс на лучшего Пушкина среди коллективов состоялся в «Михайловском»

Фольклорные коллективы представили свой образ великого русского поэта и прочитали отрывки из произведения в собственной интерпретации в честь Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Декламация сопровождалась музыкальным сопровождением и костюмированными сценами, создавая особую атмосферу погружения в эпоху XIX века.

В состав жюри вошли номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» (2022), актёр Псковского театра драмы имени Александра Пушкина Александр Овчаренко, режиссёр, педагог театральной мастерской «Гвозди» мастерской Людмила Масленикова, актёр Псковского театра драмы имени Александра Пушкина Сергей Попков, Светлана Сергеева.

По итогам конкурса были определены победители, продемонстрировавшие наиболее точное воплощение образа Пушкина и выразительное исполнение литературных произведений.

С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.

Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.

Смотрите также Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.