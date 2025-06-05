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Литературную программу «Александр Пушкин. Carpe Diem» показали на днях русской культуры в «Михайловском»

Литературную программу «Александр Пушкин. Carpe Diem» представили на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов совместно с музыкантом Олегом Бойко подготовили музыкально-поэтическое представление под названием «Carpe Diem». Олег Бойко сыграл на лютне XVII века (1623 год).

В основе произведения лежит стихотворение Александра Пушкина «Блаженство», написанное в юности. В программу также включены другие произведения поэта, объединённые темой мгновения, вдохновения и предельной интенсивности жизни.

Музыкальное сопровождение вступает в диалог с текстом, либо подчёркивая его, либо создавая контраст. Завершением композиции стало стихотворение «Пророк».

С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.

Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.

Смотрите также Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.