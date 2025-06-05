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Литию отслужили в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре

Общей молитвой и небольшим гражданским митингом в Святогорском Свято-Успенском монастыре начался центральный день LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) в посёлке Пушкинские Горы.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», литию служил митрополит Псковский и Порховский Матфей с братией обители. Вместе с ним об убиенном болярине Александре молились жители и многочисленные гости Пушкиногорья.

«В день Троицкой родительской субботы мы вспоминаем нашего земляка, — сказал митрополит. — Замечательного человека, какой рождается один даже не на поколение, a, наверное, на столетие. Мы вспоминаем его как человека, как поэта, как личность, вошедшую в историю мировой литературы. Как любой человек, в жизни он не был постоянным. Он менялся. Его ранние годы были озорными, и он, может быть, не был в это время примером для подражания — при том, что творчество его было замечательным. Он ошибался, и мы об этом знаем, и он в этом сам признавался. Но в конце жизни, когда он умирал — с покаянием, напутствованный святых христовых тайн — это, действительно, был тот Александр, за которого мы сейчас молимся. Хочется возносить о нём молитвы, и чтоб душа его действительно упокоилась в селениях праведных. Я думаю, Господь каждого из нас судит своим судом и хочет забрать в самом лучшем нашем состоянии», — напутствовал пастырь.

О Троицкой субботе напомнил собравшимся у могилы поэта и директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина Георгий Василевич. «В этот день мы вспоминаем, что все у господа живы. Что сам Александр Сергеевич всегда с нами. У всех у нас есть Пушкин. И Пушкин таков, что через него мы восстанавливаем свои давние семейные связи, свою семейную историю, историю страны, в которой вплетены судьбы наших близких, родных, наших предков», — сказал директор музея-заповедника «Михайловское».

В монастыре звучали стихи Пушкина и о Пушкине. В частности, поэт из Якутии Наталья Харлампьева прочла знаменитый «Памятник» в собственном переводе на якутский язык.

В эти минуты основные события центрального дня LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии разворачиваются на Поэтической (Праздничной) поляне в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов.

С подробной программой сегодняшнего дня можно ознакомиться здесь.

Для удобства гостей в Театрально-концертной дирекции региона разработали карту размещения площадок в «Михайловском». С ней можно ознакомиться по ссылке ниже.

Смотрите также Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.