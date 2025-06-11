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Сцена / Фестивали

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» завершается в Изборске

15.06.2025 09:45|ПсковКомментариев: 0

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» завершается в Изборске сегодня, 15 июня.

В этом году в программе исторического фестиваля приняли участие 207 реконструкторов. Охват составили города: Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Кингисепп, Петрозаводск, Брянск, Смоленск, Москва, Витебск и Псков.

Полная программа фестиваля на 15 июня:

  • 10.00 – Экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника;
  • 10.00–11.00 – Суличный турнир;
  • 11.00–12.00 – Женское состязание, 4 этап: «Кухонный» («Что ещё надо»);
  • 12.00–12.30 – Состязание воинских отрядов «Стенка на стенку»;
  • 12.30–13.30 – Состязание воинских отрядов «Бой пятерок»;
  • 13.30–14.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 5 этап: «Мастеровой»;
  • 14.00–15.00 – Награждение победителей состязаний. Выступление группы «Трикветрум». Закрытие фестиваля;
  • 15.00–18.00 – Сворачивание исторического лагеря, уборка территории, отъезд.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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