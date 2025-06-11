Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» завершается в Изборске сегодня, 15 июня.
В этом году в программе исторического фестиваля приняли участие 207 реконструкторов. Охват составили города: Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Кингисепп, Петрозаводск, Брянск, Смоленск, Москва, Витебск и Псков.
Полная программа фестиваля на 15 июня:
Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».