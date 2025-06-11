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Ярмарка местных фермеров на «Винограде». ФОТОРЕПОРТАЖ

Ярмарка «Виноград», по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, - это отличный инструмент поддержки местных фермеров, возможность показать замечательную, экологически чистую и даже эксклюзивную продукцию нашего региона.

Многие фермеры и сельхозпроизводители не первый год участвуют в мероприятии, а гости ярмарки могут попробовать и приобрести мясные деликатесы, крафтовые сыры и другую свежую и натуральную продукцию. На одной из площадок представлен и новый бренд Псковщины - эскарго из невельских улиток.

Подробности — в фоторепортаже Анны Тягуновой.