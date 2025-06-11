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Коллектив «Вольный ветер» выступает на фестивале «Довмонт Псковский». ФОТО

Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер» проходит в рамках фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Музыканты этого коллектива уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами. В репертуаре группы множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В творчестве «Вольного ветра» гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни.

Напомним, фестиваль стартовал сегодня, 28 июня, в Псковском кремле.

Далее гостей ждут:

15:10 - мастер-класс по историческим танцам от студии «Гельвеция» и развлекательный интерактив у главной сцены

16:00,17:00,19:30 - выступление фокусника (фокусы эпохи Средневековья)

16:30 - выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и мастер-класс по историческим танцам от студии «В удовольствие»

17:30 - выступление клуба исторической реконструкции «Орден» с различными элементами боевых построений пехоты

18:00 - акробатическое шоу и дефиле исторического костюма

20:00 - концерт фолк-рок группы «Тёрн»

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».