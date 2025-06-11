Коллектив «Вольный ветер» выступает на фестивале «Довмонт Псковский». ФОТО

Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер» проходит в рамках фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Музыканты этого коллектива уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами. В репертуаре группы множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В творчестве «Вольного ветра» гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни.
Напомним, фестиваль стартовал сегодня, 28 июня, в Псковском кремле.
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».