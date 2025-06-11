Культурно-просветительская программа стартовала на фестивале «Довмонт Псковский»

Культурно-просветительская программа стартовала на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Для гостей проводят экскурсии по пряслам Кромских стен. Запись в палатке у Лучного тира.
Экскурсии пройдут в 16:00 и 17:00.
В 16:00 начнется образовательный блок в Плоской башне:
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».