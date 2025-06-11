Сцена / Фестивали

Культурно-просветительская программа стартовала на фестивале «Довмонт Псковский»

Культурно-просветительская программа стартовала на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Для гостей проводят экскурсии по пряслам Кромских стен. Запись в палатке у Лучного тира.

Экскурсии пройдут в 16:00 и 17:00.

В 16:00 начнется образовательный блок в Плоской башне:

встреча с автором исторического романа о князе Довмонте «Сказание о забытом князе. "Не терпя обидим быти"» Тимофеем Рахманиным;

исторический лекторий:

«Семейная жизнь князя Довмонта»;

«Оружие псковичей от времен Александра Невского до эпохи Довмонта».

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».