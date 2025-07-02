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Продюсер фестиваля «Западные ворота»: Если грамотно прописан сценарий, остальное — дело техники

Участниками конкурса «КиноСтарт» являются как новички-любители, так и опытные люди с профильным образованием, заявил генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В конкурсе "КиноСтарт" есть более опытные профессиональные участники с образованием, а есть и просто заинтересованные любители. У ребят всё получается. Если ты талантливо и грамотно прописал сценарий, то остальное — дело техники. И одним кадром можно снять. Любые способы хороши, главное — проработанность сценария. Нужно решить, какую историю ты хочешь рассказать и как», — сказал Эдуард Пичугин.

Он уточнил, что часто в конкурсе принимают участие новички, которые уже видят свой творческий путь в этом, или просто любители, которые пытались снять что-то для себя вместе с друзьями.

«Это очень увлекательно и интересно. Мы знаем истории, когда стюардесса решила стать певицей, а потрясающая актриса захотела стать поваром. Люди идут в такие конкурсы от души и раскрывают свой потенциал талантов», - добавил продюсер.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира.

Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами.

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей