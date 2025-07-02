Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 02.07.2025 16:520 «Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025». ВИДЕО 04.07.2025 15:560 Режиссёр Ренат Давлетьяров: Способность быть актером либо дана, либо нет 04.07.2025 15:350 Фестиваль «Добрый рок» стартует в Палкинском районе 04.07.2025 15:090 «Западные ворота» ориентируются на зрительски успешное кино — продюсер 04.07.2025 14:340 Режиссер Анджей Петрас: Фильм открытия «Западных ворот» — промежуточная версия 04.07.2025 14:150 Продюсер фестиваля «Западные ворота»: Если грамотно прописан сценарий, остальное — дело техники
Сцена / Фестивали

«Западные ворота» ориентируются на зрительски успешное кино — продюсер

04.07.2025 15:09|ПсковКомментариев: 0

«Западные ворота» отличаются от артхаусных фестивалей ориентацией на зрительски успешное кино, заявил генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В кинематографе существует коэффициент зрительски успешного фильма, во всем мировом кино он меньше десяти. Даже если это госкино СССР, где было много киностудий, много очень снимали, там тоже меньше десяти. Голливуд, Болливуд, китайский кинематограф - это примерно одинаковые цифры. То есть надо снять 100 фильмов, из них, дай Бог, девять останутся у людей в памяти. Так устроен мир кино», — сказал Эдуард Пичугин.

Он уточнил, что для успешного среди зрителей фильма мало только крепкого сценария. Успех составляется из множества факторов и общей работы на всех этапах кинопроизводства.

«Площадка нашего псковского кинофестиваля отличается от артхаусных фестивалей, мы ориентированы на зрительское кино. Мы стараемся создать репертуар фестиваля из зрительски удачных картин, которые найдут понимание у большинства зрителей и передадут эмоции, которые зритель поймет», – добавил продюсер.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Смотрите также
04.07.2025 09:570 В Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота»

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Смотрите также
01.07.2025 10:580 Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота»

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Сюжет: VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» «Краски города»: Кинофестиваль «Западные ворота» и романтичный тренд. ВИДЕО Режиссер Анджей Петрас: Фильм открытия «Западных ворот» — промежуточная версия Выставка о роли кино в годы Великой Отечественной войны открылась в Пскове «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах? «Западные ворота» ориентируются на зрительски успешное кино — продюсер Продюсер фестиваля «Западные ворота»: Если грамотно прописан сценарий, остальное — дело техники Новинки «Западных ворот-2025» назвал продюсер фестиваля «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025» Встречи кинематографистов начались в Пскове в преддверии фестиваля «Западные ворота» В Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» Фильм, фильм, фильм... Выставка «И фильмы ковали Победу!» откроется в Пскове на фестивале «Западные ворота» Площадки для показов фильмов озвучили организаторы фестиваля «Западные ворота» Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно «Беседка»: Сценарист Алексей Рязанцев о кинофестивале «Западные ворота» Фильмы молодых псковских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота» Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота» Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота» Художественный фильм «Ровесник» покажут на псковском фестивале «Западные ворота» Режиссёр о фильме открытия «Западных ворот»: Картина вызывает споры и разный спектр эмоций Библиотека имени Василёва впервые станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота» Около ста фильмов покажут на VI Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове Показы самых обсуждаемых фильмов пройдут в программе «Киноклуб» на фестивале «Западные ворота» в Пскове Звезда «Кухни» и «Чебурашки» войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» Фильм «Полосатый рейс» покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове «Огниво против Волшебной Скважины» откроет псковский кинофестиваль «Западные ворота» Онлайн-кинолекторий фестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове Сценариста Илья Северов проведет лекцию о кинематографе в рамках фестиваля «Западные ворота» Фильмы из семи стран войдут в программу кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове В Псковской области стартовал прием заявок на конкурс видеоработ «Киностарт» Снять кино за 14 дней предлагают в Псковской области
Лента новостей
Последние новости
04.07.2025, 15:560 Режиссёр Ренат Давлетьяров: Способность быть актером либо дана, либо нет 04.07.2025, 15:350 Фестиваль «Добрый рок» стартует в Палкинском районе 04.07.2025, 15:090 «Западные ворота» ориентируются на зрительски успешное кино — продюсер 04.07.2025, 14:340 Режиссер Анджей Петрас: Фильм открытия «Западных ворот» — промежуточная версия
04.07.2025, 14:150 Продюсер фестиваля «Западные ворота»: Если грамотно прописан сценарий, остальное — дело техники 04.07.2025, 13:500 Новинки «Западных ворот-2025» назвал продюсер фестиваля 04.07.2025, 13:360 Выставка о роли кино в годы Великой Отечественной войны открылась в Пскове 04.07.2025, 13:320 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах?
04.07.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025» 04.07.2025, 09:570 В Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» 04.07.2025, 08:251 На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд 03.07.2025, 18:200 Встречи кинематографистов начались в Пскове в преддверии фестиваля «Западные ворота»
03.07.2025, 17:380 Праздник хоровой музыки прогремит в Пскове 3 августа 03.07.2025, 16:420 В псковском театре прошел юбилейный вечер народного артиста РФ Владимира Свекольникова 03.07.2025, 14:470 Выставка «И фильмы ковали Победу!» откроется в Пскове на фестивале «Западные ворота» 03.07.2025, 10:350 Лауреат международных конкурсов даст органный концерт в Печорах
02.07.2025, 17:360 Спектакль-балаган покажут на псковской ярмарке «Виноград» 2 июля 02.07.2025, 16:520 «Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025». ВИДЕО 02.07.2025, 16:370 Полгода было самому маленькому посетителю псковского фестиваля «Добрый рок» 02.07.2025, 15:480 Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно
02.07.2025, 15:340 Локацию фестиваля «Добрый рок» поменяли, чтобы гости не плавали перед сценой — директор  02.07.2025, 14:480 Более 40 коллективов примут участие в псковском фестивале «Добрый рок» 02.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором фестиваля «Добрый рок» 02.07.2025, 07:300 Шедевры мировой классики прозвучат на органном концерте в Печорах
01.07.2025, 16:010 Театральный Псков 1 июля вспоминает Вадима Радуна 01.07.2025, 15:130 Фильмы молодых псковских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота» 01.07.2025, 12:300 Выставка петербургских художников откроется в псковской галерее «Дар» 01.07.2025, 11:480 В июле псковичи смогут посетить четыре концерта органной музыки
01.07.2025, 10:580 Опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота» 30.06.2025, 19:020 Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград» 30.06.2025, 18:270 Библиотека имени Курбатова вновь станет одной из площадок фестиваля «Западные ворота» 30.06.2025, 14:280 Художественный фильм «Ровесник» покажут на псковском фестивале «Западные ворота»
30.06.2025, 12:470 Изменилось место проведения псковского фестиваля «Добрый рок-2025» 30.06.2025, 11:000 Режиссёр о фильме открытия «Западных ворот»: Картина вызывает споры и разный спектр эмоций 29.06.2025, 15:400 Тафтинговый ковер создают на фестивале «Виноград» 29.06.2025, 15:160 Стала известна музыкальная программа третьего дня фестиваля «Виноград»
28.06.2025, 20:080 Концерт фолк-рок группы «Терн» звучит на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 19:420 Хрустальный меч князя Довмонта вновь получил боец Дмитрий Куропаткин 28.06.2025, 18:490 Бои за хрустальный меч Князя Довмонта стартовали на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 18:110 Акробатическое шоу и дефиле исторического костюма начались на фестивале «Довмонт Псковский»
28.06.2025, 16:470 Фокусник показал ловкость рук и удивил псковичей на мастер-классе по средневековым фокусам 28.06.2025, 15:520 Танцевальный мастер-класс организовали в центре Пскова. ВИДЕО 28.06.2025, 15:470 Турниры для зрителей проходят на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 15:180 Культурно-просветительская программа стартовала на фестивале «Довмонт Псковский»
28.06.2025, 15:140 Второй день ярмарки «Виноград» проходит в Пскове  28.06.2025, 14:530 Коллектив «Вольный ветер» выступает на фестивале «Довмонт Псковский». ФОТО 28.06.2025, 13:170 Бои реконструкторов проходят в центре Пскова 28.06.2025, 12:520 Светлана Мельникова: Хрустальный меч Князя Довмонта - это историческое произведение искусства
28.06.2025, 12:370 Площадки с мастер-классами работают на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 12:200 Ярмарка местных фермеров на «Винограде». ФОТОРЕПОРТАЖ 28.06.2025, 11:400 Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится уже через 20 минут 28.06.2025, 10:180 День открытия четвертой ярмарки «Виноград» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
27.06.2025, 18:000 28 виноделен соберутся на псковской ярмарке «Виноград», организованной при поддержке Россельхозбанка 27.06.2025, 13:440 Эногастрономический фестиваль «Виноград» стартовал в Пскове 27.06.2025, 11:400 Опубликована пятничная программа псковской эногастрономической ярмарки «Виноград» 27.06.2025, 01:110 «Галерея-джаз» в Поганкиных палатах. ФОТОРЕПОРТАЖ
26.06.2025, 19:440 Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Поганкиных палатах в Пскове 26.06.2025, 13:560 Опубликована афиша Псковского театра драмы на сентябрь 26.06.2025, 12:390 Михаил Ведерников: Ярмарка «Виноград» — отличный инструмент поддержки фермеров 26.06.2025, 12:120 Библиотека имени Василёва впервые станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота»
25.06.2025, 20:000 Псковский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля КУKART 25.06.2025, 19:460 Хоровой концерт из программы довлатовского фестиваля в Пушкиногорье проведут в «Михайловском» 25.06.2025, 10:520 Псковский театр драмы выступит на фестивале «Территория. Кидс» в Москве 24.06.2025, 15:140 Битву городов организуют в рамках ярмарки «Виноград» в Пскове
24.06.2025, 14:110 Концерт из цикла «Органный космос» состоится в Пскове 28 июня 24.06.2025, 11:190 Эстрадно-джазовый оркестр завершает подготовку к концерту в Поганкиных палатах 24.06.2025, 11:120 Около ста фильмов покажут на VI Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове 23.06.2025, 13:300 Псковский театр драмы открыл прием заявок на I Всероссийский «Кроха-фест»
22.06.2025, 19:400 Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области пройдёт в Поганкиных палатах 22.06.2025, 17:200 Показы самых обсуждаемых фильмов пройдут в программе «Киноклуб» на фестивале «Западные ворота» в Пскове 22.06.2025, 15:000 Звезда «Кухни» и «Чебурашки» войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» 22.06.2025, 11:400 Стала известна новая схема фестиваля «Виноград» в Пскове
21.06.2025, 11:200 Фильм «Полосатый рейс» покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове 20.06.2025, 20:000 В Пушкинском заповеднике назвали победителей театрального фестиваля «Бугровский гарнец» 20.06.2025, 18:400 Фотофакт: Подготовку к фестивалю «Виноград» начали в Финском парке Пскова 20.06.2025, 17:330 «Огниво против Волшебной Скважины» откроет псковский кинофестиваль «Западные ворота»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru