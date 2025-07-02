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«Западные ворота» ориентируются на зрительски успешное кино — продюсер

«Западные ворота» отличаются от артхаусных фестивалей ориентацией на зрительски успешное кино, заявил генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В кинематографе существует коэффициент зрительски успешного фильма, во всем мировом кино он меньше десяти. Даже если это госкино СССР, где было много киностудий, много очень снимали, там тоже меньше десяти. Голливуд, Болливуд, китайский кинематограф - это примерно одинаковые цифры. То есть надо снять 100 фильмов, из них, дай Бог, девять останутся у людей в памяти. Так устроен мир кино», — сказал Эдуард Пичугин.

Он уточнил, что для успешного среди зрителей фильма мало только крепкого сценария. Успех составляется из множества факторов и общей работы на всех этапах кинопроизводства.

«Площадка нашего псковского кинофестиваля отличается от артхаусных фестивалей, мы ориентированы на зрительское кино. Мы стараемся создать репертуар фестиваля из зрительски удачных картин, которые найдут понимание у большинства зрителей и передадут эмоции, которые зритель поймет», – добавил продюсер.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей